Поліція Дніпропетровщини розшукує свідків жахливої ДТП

Поліція Дніпропетровщини розшукує свідків жахливої ДТП

00:06 09.09.2017
Поліція Дніпропетровщини розшукує свідків жахливої ДТП
04 вересня 2017 року близько 09:30 водій автомобіля «ВАЗ» рухався з боку Краснопольського кладовища у бік вул. Криворізьке Шосе м. Дніпро.

В районі електроопори № 041 по Криворізькому Шосе він здійснив наїзд на нерухому перешкоду у вигляді дерева. Внаслідок ДТП водій та 3 пасажири отримали тяжкі травми, з якими були доставлені до обласної лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном 068 00 88 706.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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