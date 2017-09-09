Поліція Дніпропетровщини розшукує свідків жахливої ДТП

04 вересня 2017 року близько 09:30 водій автомобіля «ВАЗ» рухався з боку Краснопольського кладовища у бік вул. Криворізьке Шосе м. Дніпро.

В районі електроопори № 041 по Криворізькому Шосе він здійснив наїзд на нерухому перешкоду у вигляді дерева. Внаслідок ДТП водій та 3 пасажири отримали тяжкі травми, з якими були доставлені до обласної лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном 068 00 88 706.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області