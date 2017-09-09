На Буковині засуджено серійного злодія, який накрав майже на мільйон

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури області та залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким трьох буковинців засуджено до позбавлення волі за крадіжки та зберігання наркотиків.

Доведено, що 45-річний житель м. Чернівці з серпня 2015 по лютий 2016 року таємно проникав в оселі буковинців, викрадав гроші та цінні речі після чого реалізовував їх для власного збагачення.

Від дій зловмисника постраждало 28 осіб. Сума викраденого сягнула понад 900 тис. грн.

Крім того, у лютому 2016 підсудний вступивши у попередню змову із 24-річним чернівчанином та 35-річним мешканцем Кіцманського району, таємно проникли у квартиру громадянина Д. та заволоділи майном потерпілого на загальну суму майже10 тис. грн.

Під час санкціонованих обшуків помешкань обвинувачених у двох спільників крадія правоохоронці виявили наркотичний засіб – канабіс.

Шевченківський районний суд м. Чернівці засудив двох зловмисників до 3 та 4 років позбавлення волі, а 45-річного чернівчанина, який вчинив 28 крадіжок до 6 років позбавлення волі.

З рішенням суду останні не погодилися та оскаржили його у вищій інстанції.

Апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу обвинувачених і їх захисників та підтвердив, що визначене для них покарання було справедливим.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області