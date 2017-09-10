Під час пожежі на Закарпатті жахливо загинула людина

О 04:30 до оперативно-рятувальної служби повідомили про пожежу у житловому будинку на вулиці І.Франка, в селі Бороняво Хустського району. На місце негайно було направлено чергові відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст.

Рятувальники локалізували пожежу о 04:55 та повністю ліквідували її о 08:05. До гасіння було залучено 6 чоловік особового складу в та 2 одиниці техніки.

Під час гасіння у одній з кімнат вогнеборці виявили тіло чоловіка 1965 року народження.

Внаслідок дії вогню було знищено дах споруди на площі 45 кв. м та перекриття. Також пошкоджено домашнє майно та закопчено стіни.

Причина пожежі та сума збитків встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області