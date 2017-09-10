На Хмельниччині прикарпатець дарма спробував надурити поліцейських

Чоловік спеціально приїхав на Хмельниччину з Івано-Франківської області, щоб тут написати заяву про нібито викрадений автомобіль. Проте у ході розслідування поліцейські з’ясували, що заявник вигадав історію з викраденням, щоб навпаки залишити транспортний засіб у себе.

На початку літа до Кам’янець-Подільського відділу поліції звернувся 36-річний житель Івано-Франківської області, який повідомив про те, що на вулиці Драй-Хмари у нього викрали автомобіль «Opel Kadett». Мовляв, вийшов буквально на кілька хвилин, залишивши ключі у замку, а коли повернувся, автівки вже не було.

Свідчення заявника підтвердив його 25-річний товариш.

Правоохоронці негайно відреагували на заяву і почали працювати в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Проте у ході розслідування поліцейські з’ясували чимало фактів, які суперечили історії, котру повідав «потерпілий».



Як виявилось, у себе вдома, в Івано-Франківській області, заявник обмінявся автомобілем з іншим чоловіком і отримав таким чином той самий «Opel Kadett». Проте через деякий час до нього почав телефонувати попередній власник автівки з вимогою повернути транспортний засіб назад, оскільки у того автомобіля, який отримав, нібито виявились перебиті номери та ще ряд несправностей.



Заявник всіляко намагався залишити «Opel» у себе і вигадав таку історію з викраденням. Навіть спеціально приїхав у Кам’янець-Подільський, подалі від дому. «Підіграти» попросив товариша.



Тепер кожен із горе-акторів отримав за свою «історію» по кримінальному провадженню. Заявнику доведеться відповідати за ч. 1 ст. 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» Кримінального кодексу України, а його товаришу — за ч.1 ст.384 «Завідомо неправдиве показання» ККУ. Наразі слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

