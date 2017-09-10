На Миколаївщині затримані нелюди, які відібрали останнє у пенсіонерки

До Єланецького відділення Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась 66-річна місцева мешканка, яка повідомила, що стала жертвою розбійного нападу.

Потерпіла пояснила, що того вечора хтось постукав у вікно її будинку. Відчинивши вхідні двері, на жінку накинулись двоє невідомих чоловіків з палками, обличчя одного з них було закрите маскою.

Зловмисники повалили стареньку на землю, зв’язали мотузкою їй руки та, погрожуючи розправою, вимагали, щоб пенсіонерка сказала, де вона зберігає свої кошти. Налякана потерпіла вказала місце своєї схованки, після чого розбійники пішли з будинку, прихопивши із собою 3000 гривень.



В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали двох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні розбійного нападу.

Як з’ясувалось, 32-річний мешканець Єланецького району запропонував своєму 36-річному родичеві, який на початку червня поточного року приїхав до нього і встиг вже побувати під слідством за скоєння крадіжки у смт. Єланець, вчинити корисливий злочин.



Напередодні скоєння розбійного нападу, мешканець Єланцю пішов до території домоволодіння потерпілої у «розвідку», щоб ретельно підготуватись до задуманого.

А вже наступного дня зловмисники, взявши із собою палиці, пішли на злочин. Місцевий мешканець прикрив обличчя маскою, аби його не впізнала потерпіла.



Нападників було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

