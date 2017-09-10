На Львівщині домушник обікрав квартиру, коли її власниця мирно спала
На Львівщині домушник обікрав квартиру, коли її власниця мирно спала
Як встановили працівники Стрийського відділу поліції, раніше судимий чоловік причетний до крадіжки двох планшетів з квартири місцевої мешканки.
У Стрийський відділ поліції за допомогою звернулась 51-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено два планшети «Леново» загальною вартістю шість тисяч гривень.
Як встановили правоохоронці, чоловік проник у квартиру вночі близько 04:30. Власниця квартири у цей час спала у кімнаті. Особу зловмисника також встановлено – ним виявився раніше судимий 24-річний мешканець Самбора. Речові докази поліцейські у нього вилучили.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України.
Санкція статті передбачає покарання - від трьох до шести років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області