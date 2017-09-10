На Львівщині домушник обікрав квартиру, коли її власниця мирно спала

На Львівщині домушник обікрав квартиру, коли її власниця мирно спала

08:00 10.09.2017
На Львівщині домушник обікрав квартиру, коли її власниця мирно спала

Як встановили працівники Стрийського відділу поліції, раніше судимий чоловік причетний до крадіжки двох планшетів з квартири місцевої мешканки.

У Стрийський відділ поліції за допомогою звернулась 51-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено два планшети «Леново» загальною вартістю шість тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, чоловік проник у квартиру вночі близько 04:30. Власниця квартири у цей час спала у кімнаті. Особу зловмисника також встановлено – ним виявився раніше судимий 24-річний мешканець Самбора. Речові докази поліцейські у нього вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України.

Санкція статті передбачає покарання - від трьох до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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