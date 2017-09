СБУ викрила бізнесменів на нелегальному постачанні продуктів до «ДНР»

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою викрили дві комерційні структури на нелегальному постачанні продуктів до терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби задокументували, що бізнесмени з Харкова та Києва налагодили поставки продуктів до так званої «ДНР» під виглядом експорту в інші країни.

За фіктивними договорами ділки нібито відвантажували продукцію у «треті країни», які через Росію потрапляли на тимчасово неконтрольовані Україною території Донбасу. Правоохоронці встановили, що зловмисники планували вивезти продукти на більше ніж сім з половиною мільйонів гривень.

Рішенням суду двох директорів комерційних структур визнано винними у скоєнні злочину. За матеріалами СБ України ділками до бюджету будуть повернуті понад п’ятнадцять мільйонів гривень.

За матеріалами прес-центру СБУ

