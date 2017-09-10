У Чернігові поліція знешкодила банду торгівців важкими наркотиками

У Чернігові поліція знешкодила банду торгівців важкими наркотиками

10:00 10.09.2017
У Чернігові поліція знешкодила банду торгівців важкими наркотиками

Злочинна група з числа раніше судимих за незаконні операції з наркотиками займалася збутом ацетильованого опію в обласному центрі.

Поліція спільно з прокуратурою в ході спецоперації задокументовала злочинну діяльність злочинної групи з двох раніше неодноразово судимих наркозбувальників.

Зловмисники збували в Чернігові наркозалежним ацетильований опій, відомий серед наркоманів під назвою «ширка». Під час останньої контрольної закупки вони продали 32 грами ацетильованого опію на 2 200 гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних та в автомобілі«Ауді», який використовувався для злочинних цілей, поліцією вилучено близько 200 грамів ацетильованого опію, 2700 гривень, отримані від збуту наркотичних засобів, металеву биту, банківські картки та мобільні телефони.

Всього поліцією задокументовано 5 фактів незаконного збуту та зберігання наркотичних засобів.

Група наркозбувальників затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) - карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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