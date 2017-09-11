Прокуратура Вінниччини повідомила затриманому про підозру у подвійному вбивстві

За процесуального керівництва прокуратури Вінницької області правоохоронці розкрили подвійне вбивство двох літніх жінок, яке мало місце у с. Сапіжанка Шаргородського району Вінницької області.

Установлено, що вказані злочини скоїв раніше судимий 25-ти річний місцевий житель.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Молодику оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Кримінальним кодексом України за ці злочини передбачене довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області