Прокуратура Вінниччини повідомила затриманому про підозру у подвійному вбивстві

Прокуратура Вінниччини повідомила затриманому про підозру у подвійному вбивстві

00:00 11.09.2017
Прокуратура Вінниччини повідомила затриманому про підозру у подвійному вбивстві

За процесуального керівництва прокуратури Вінницької області правоохоронці розкрили подвійне вбивство двох літніх жінок, яке мало місце у с. Сапіжанка Шаргородського району Вінницької області.

Установлено, що вказані злочини скоїв раніше судимий 25-ти річний місцевий житель.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Молодику оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Кримінальним кодексом України за ці злочини передбачене довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області

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