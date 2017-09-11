На Вінничині селянин одного чоловіка застрелив та ще двох поранив

На Вінничині селянин одного чоловіка застрелив та ще двох поранив

06:30 11.09.2017
На Вінничині селянин одного чоловіка застрелив та ще двох поранив

Напередодні, близько 07:30 до Липовецького відділення поліції надійшло повідомлення, що у с. Лукашова місцевий житель застрелив свого односельця та ще двох поранив.

На місце виклику негайно прибули працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, 64-річний місцевий житель, вийшовши на власне подвір’я, безпричинно почав стріляти з мисливської рушниці у сусіда та його двох товаришів, з якими той розмовляв на своєму подвір’ї. 45-річний сусід від отриманого поранення помер миттєво. Куля влучила йому у серце.

Двом односельцям пощастило більше. Один з чоловіків отримав поранення плеча та шиї. Зараз він прооперований та знаходиться у лікарні. Третій поранений від госпіталізації відмовився, оскільки отримав незначне ушкодження внаслідок рикошету кулі.

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Вінниччини Юрій Педос, коли поліцейські прибули на місце виклику, озброєний правопорушник відмовився скласти зброю та здатися. Він погрожував вбити і поліцейських, якщо вони зайдуть на його подвір’я. На перемовини зловмисник не йшов, тоді поліцейські відволікли його увагу та, застосувавши силу, забрали зброю і затримали його. Мисливську рушницю «МЦ» калібру 12 мм. затриманий зберігав законно. На це в нього є відповідний дозвіл.

Пояснити свій вчинок правопорушник не може, каже, щось йому привиділось. Ні з ким з потерпілих, він не конфліктував. Підозрюваному буде призначена судово-психіатрична експертиза.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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