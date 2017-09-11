На Донеччині жінка порубала сокирою маленького сина

На Донеччині жінка порубала сокирою маленького сина

06:45 11.09.2017
На Донеччині жінка порубала сокирою маленького сина

У Бахмуті жінка сокирою нанесла тяжкі травми голови своєму 8-річному сину. На місці працює поліція

Зі страшними травмами хлопчик доставлений до реанімації у місті Бахмут. За попередніми даними, жінка била рідну дитину кухонною сокирою. За життя хлопчика зараз борються медики.

Жахливе повідомлення надійшло до поліції з лікарні о півдні. Встановлено, що вчора у хлопчика був день народження.

Тривогу забили сусіди сім’ї, які почули галас та викликали поліцію. Відкритий перелом черепу, множинні рублені рани голови – з такими травмами хлопчика доставили до лікарні.

На місці трагедії зараз працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Правоохоронці з’ясовують, що стало причиною трагедії.

Варто відзначити, що 36-річна жінка та її син мешкають вдвох. На обліку в поліції сім’я не перебувала. За місцем мешкання характеризувалася позитивно. За попередніми даними, агресії за жінкою раніше не спостерігалося.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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