На Донеччині жінка порубала сокирою маленького сина
На Донеччині жінка порубала сокирою маленького сина
У Бахмуті жінка сокирою нанесла тяжкі травми голови своєму 8-річному сину. На місці працює поліція
Зі страшними травмами хлопчик доставлений до реанімації у місті Бахмут. За попередніми даними, жінка била рідну дитину кухонною сокирою. За життя хлопчика зараз борються медики.
Жахливе повідомлення надійшло до поліції з лікарні о півдні. Встановлено, що вчора у хлопчика був день народження.
Тривогу забили сусіди сім’ї, які почули галас та викликали поліцію. Відкритий перелом черепу, множинні рублені рани голови – з такими травмами хлопчика доставили до лікарні.
На місці трагедії зараз працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Правоохоронці з’ясовують, що стало причиною трагедії.
Варто відзначити, що 36-річна жінка та її син мешкають вдвох. На обліку в поліції сім’я не перебувала. За місцем мешкання характеризувалася позитивно. За попередніми даними, агресії за жінкою раніше не спостерігалося.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області