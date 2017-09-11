На Черкащині затримано чоловіка, який підірвав гранату біля розважального закладу

Інформацію, про вибух біля одного з розважальних закладів в Черкаському районі повідомив відвідувач закладу. На місце поліції негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки.

Як було з’ясовано на місці події, зловмисник, затримати якого працівникам поліції допомогли відпочиваючі в закладі громадяни, приніс з собою до закладу гранату ф-1, яку підірвав поблизу, кинувши у бік паркувального майданчика. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав. Осколками пошкоджено декілька автомобілів та фасад будівлі.

В розмові з працівниками поліції, 37-річний затриманий, який раніше вже мав проблеми з законом та відбував реальний термін покарання, чітко пояснити свої дії не зміг. Щодо походження гранати стверджує, що вибуховий боєприпас йому подарував знайомий.

Речові докази з місця події вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області