У Києві під час конфлікту на дитячому майданчику жінка вчинила стрілянину

У Києві під час конфлікту на дитячому майданчику жінка вчинила стрілянину

07:40 11.09.2017
У Києві під час конфлікту на дитячому майданчику жінка вчинила стрілянину

Повідомлення про стрілянину на бульварі Кольцова правоохоронці отримали минулих вихідних о 18:15.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці,які прибули на виклик, з'ясували: між жінками виник конфлікт, під час якого одна із них дістала пістолет, попередньо - пневматичний, і вистрілила в іншу. У потерпілої, зі слів лікарів, сліпе поранення стегна, її доставили в лікарню.

Жінку, яка стріляла, затримали перехожі і передали поліції. У зловмисниці, імовірно, проблеми із психічним здоров'ям, тож її також доставили до медичного закладу.

На місці працюють поліцейські, проводять огляд та спілкуються зі слідчими. Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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