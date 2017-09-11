На Закарпатті поліція розшукала водія, що втік з місця смертельної ДТП

На Закарпатті поліція розшукала водія, що втік з місця смертельної ДТП

08:00 11.09.2017
На Закарпатті поліція розшукала водія, що втік з місця смертельної ДТП

У селі Чорна Тиса Рахівського району невідомий автомобіль здійснив наїзд на чоловіка і з місця аварії зник. Після введення в дію плану «Перехват» поліцейські розшукали авто та водія. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Вночі, близько 02:30 год зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що у с.Чорна Тиса трапилось ДТП. Поліцейські слідчо-оперативної групи Рахівського відділення поліції з`ясували, що невідомий автомобіль здійснив наїзд на лежачого чоловіка і з місця аварії зник. На дорозі, неподалік потерпілого, також було знайдено частину підкрильника з автомобіля марки «SKODA».

Після проведення розшукових заходів поліцейські знайшли авто з ушкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Машина була припаркована у одному з дворів села, де трапилась аварія. Водій від будь-яких показів відмовився. Зараз проводяться дослідження на вміст алкоголю у крові водія.

Потерпілим виявився 35-річний мешканець с. Ясіня Рахівського району.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за част.2 ст.286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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