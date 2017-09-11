На Полтавщині викрадач автомобіля скоїв ДТП із патрульною машиною

На Полтавщині викрадач автомобіля скоїв ДТП із патрульною машиною

08:20 11.09.2017
На Полтавщині викрадач автомобіля скоїв ДТП із патрульною машиною

Близько 08:00 з центру 102 надійшо повідомленя від громадянина М. про те, що невідома особа в стм. Ромодан заволоділа належним йому автомобілем марки ВАЗ 2101 жовтого кольору, про що було орієнтовано наряд поліції який саме займався встановленням обставин ДТП.

Під час руху по вул. Свободи поліцейські виявили вище вказаний автомобіль, та розпочали переслідування. Водій автомобіля відмовився виконати вимоги про зупинку та продовжив рух із значним підвищенням швидкості.

Під час одного з маневрів водій авто ВАЗ 2101 здійснив зіткнення із службовим автомобілем наряду поліції, в результаті якого автомобілі отримали механічні ушкодження.

Наразі правопорушник затриманий. Ведуться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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