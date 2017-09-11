У Харкові суд заарештував підозрюваного у резонансному вбивстві

З а клопотанням Харківської місцевої прокуратури №5 Комінтернівський районний суд м. Харкова взяв під варту 25-річного раніше судимого за майнові злочини харків'янина, якого підозрюють в розбої та умисному вбивстві з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Андрій Бугаєв, наразі встановлено, що в ніч з 26 на 27 серпня молодик працював таксистом на автомобілі Daewoo Lanos та від кінотеатру "Зірка" підвозив 30-річну жінку.

Поблизу Основ`янського озера вона попросила зупинити машину. Коли пасажирка вийшла з салону, водій вирішив заволодіти її мобільним телефоном "Lenovo". Намагаючись втекти - збив пасажирку. Зрозумівши, що жінка не дихає, він поклав тіло на заднє сидіння автомобіля та вивіз на смітник у районі пр. Льва Ландау. Там вбивця облив свою жертву бензином та підпалив.

Наразі з'ясовуються всі обставини справи, призначено необхідні експертизи, слідчі дії тривають.

Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області