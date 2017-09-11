На Дніпропетровщині батька засуджено за звіряче вбивство маленької доньки

На Дніпропетровщині батька засуджено за звіряче вбивство маленької доньки

09:00 11.09.2017
На Дніпропетровщині батька засуджено за звіряче вбивство маленької доньки

Вироком Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу 37-річного громадянина визнано винним у вбивстві малолітньої доньки (ч.2 ст.115 КК України).Подія сталася у липні 2016 року у місті Кривому Розі.

Чоловік з дружиною розпивали алкогольні напої, аж раптом між ними виникла сварка на побутовому ґрунті, в результаті якої останній почав наносити жінці удари по обличчю.

У цей час їх 8-річна донька, намагаючись захистити матір, прохала батька зупиниться. Розлючений чоловік зі значною силою наніс дитині не менше 14 ударів ногами по голові та тілу, після чого, здавлюючи шию, декілька разів кидав дівчинку на підлогу. Від одержаних травм дитина померла на місці.  

Свою вину зловмисник визнав частково. Суд погодився з позицією обвинувачення, яке підтримувалось Криворізькою місцевою прокуратурою №3, та призначив чоловікові покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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