Прокуратура повідомила про підозру учасникам озброєного нападу в Одесі

Одеська місцева прокуратура № 4 (Суворовський район) здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 289 та ч. 2 ст. 187 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із застосуванням насильства; розбій).

У ході слідства співробітники місцевої прокуратури спільно з працівниками ВБ в Одеській області УВБ СБУ, Управління карного розшуку ГУНП та слідчими Суворовського відділу поліції затримали двох чоловіків, причетних до скоєння вказаних злочинів.

За даними слідства, ці особи входили до злочинного угруповання, що займалось угонами та грабежами, представляючись співробітниками силової структури та мотивуючи свою діяльність підробленими ухвалами суду на проведення слідчих дій. У липні 2017 року підозрювані напали на чоловіка, застосувавши вогнепальну зброю заволоділи його майном та ключами від автомобіля «Mersedes-Benz».

Злочинними діями потерпілому спричинено майже 500 тис грн шкоди. В ході обшуків у підозрюваних вилучено документи та посвідчення.

Одеська місцева прокуратура №4 повідомила про підозру цим особам у вчиненні злочинів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Суворовського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби прокурартури Одеської області