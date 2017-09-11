На Черкащині рецидивіста судитимуть за безжальне вбивство матері

Звенигородською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 30 – річного жителя Корсунь-Шевченківського району, який обвинувачується в умисному вбивстві своєї матері, 49-річної жительки Корсунь-Шевченківського району, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що в травні цього року зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в домоволодінні своєї матері в одному з сіл Корсунь-Шевченківського району, на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків з останньою, умисно наніс жінці чисельні удари кулаками рук та ногами в область голови та інших частин тіла, залишивши її в кімнаті.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці. У ході досудового розслідування також було встановлено, що чоловік раніше був неодноразово судимий, останній раз за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України до 8 років ув’язнення, та в 2016 році звільнений з місць позбавлення волі.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Звенигородською місцевою прокуратурою вживаються заходи для забезпечення розгляду справи в суді в розумні строки.

За вчинений злочин чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області