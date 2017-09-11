Під час ДТП на Вінниччині вантажівка на смерть збила людину

Днями в смт. Вороновиця сталась дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода та ватажного автомобіля «ДАФ». 38-річний житель Тростянецького району отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

Аварія сталась близько 21:00 на вулиці Маяковського. За попередніми даними, потерпілий рухався по проїзній частині дороги та потрапив під колеса вантажівки «ДАФ», якою керував 46-річний житель Кіровоградської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

Поліція з’ясовує усі обставини автопригоди, слідчими призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області