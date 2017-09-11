Під час ДТП на Вінниччині вантажівка на смерть збила людину

Під час ДТП на Вінниччині вантажівка на смерть збила людину

10:00 11.09.2017
Під час ДТП на Вінниччині вантажівка на смерть збила людину

Днями в смт. Вороновиця сталась дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода та ватажного автомобіля «ДАФ».  38-річний житель Тростянецького району отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

Аварія сталась близько 21:00 на вулиці Маяковського. За попередніми даними, потерпілий рухався по проїзній частині дороги та потрапив під колеса вантажівки «ДАФ», якою керував 46-річний житель Кіровоградської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий  від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

Поліція з’ясовує усі обставини автопригоди, слідчими призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви учасників акції в Києві, які вимагали легалізувати нерозмитнені авто?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.