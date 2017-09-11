На Хмельниччині легковик збив пенсіонера на смерть на пішохідному переході

На Хмельниччині легковик збив пенсіонера на смерть на пішохідному переході

10:20 11.09.2017
На Хмельниччині легковик збив пенсіонера на смерть на пішохідному переході

Дорожньо-транспортна пригода сталась днями, о 16:49, у Кам’янці-Подільському по проспекту Грушевського.

За кермом автомобіля перебувала 46-річна місцева жителька. 

Жінка за кермом автомобіля «Peugeot Bipper» рухалася по проспекту Грушевського у напрямку Хмельницького. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу кафе «Вежа».

Водій не надала перевагу в русі і збила 67-річного пенсіонера, який перетинав проїжджу частину по пішохідному переходу в напрямку зупинки громадського транспорту.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці автопригоди.

По даному факту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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