Одна людина загинула та троє поранені внаслідок ДТП на Львівщині

У Городоцьке відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на об’їзній дорозі райцентру сталась ДТП із потерпілими.

Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «БМВ», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль «Mercedes Vito», який рухався нею. Внаслідок зіткнення водій «Мерседесу», 42-річний львів’янин, виїхав на зустрічну смугу та вчинив лобове зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2106» під керуванням 22-річного жителя міста Винники.

В результаті ДТП потерпіло четверо учасників пригоди. Пасажир «Лади», 63-річний мешканець Винників, від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні районної лікарні. Водії автомобілів «ВАЗ» та «Мерседес», а також 40-річний пасажир останнього, доставлені у медичний заклад з травмами різного ступеню тяжкості.

Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області