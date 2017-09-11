Одна людина загинула та троє поранені внаслідок ДТП на Львівщині

Одна людина загинула та троє поранені внаслідок ДТП на Львівщині

10:40 11.09.2017
Одна людина загинула та троє поранені внаслідок ДТП на Львівщині

У  Городоцьке відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на об’їзній дорозі райцентру сталась ДТП із потерпілими.

Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «БМВ», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль «Mercedes Vito», який рухався нею. Внаслідок зіткнення водій «Мерседесу», 42-річний львів’янин, виїхав на зустрічну смугу та вчинив лобове зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2106» під керуванням 22-річного жителя міста Винники.  

В результаті ДТП потерпіло четверо учасників пригоди. Пасажир «Лади», 63-річний мешканець Винників, від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні районної лікарні.  Водії автомобілів «ВАЗ» та «Мерседес», а також 40-річний пасажир останнього, доставлені у медичний заклад з травмами різного ступеню тяжкості.

Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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