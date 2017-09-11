На Львівщині легковик врізався у бордюр, кілька людей травмовані

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько шостої ранку у місті Дрогобич. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Рено Меган», 20-річний мешканець одного з сіл району, здійснив наїзд на бордюр.

Внаслідок ДТП сам водій отримав забійну рану правого передпліччя, один з його пасажирів – рвану рану руки, а інший – закриту черепно-мозкову травму та забійні рани голови. У обидвох пасажирів лікарі діагностували алкогольне сп’яніння.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області