На Кіровоградщині поліція розкрила вбивство через ревнощі

За попередніми даними, житель Знам’янського району на ґрунті ревнощів до дружини, з якою спільно не проживав кілька років, завдав її знайомому ножового поранення.

Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці. За вчинене зловмисник може опинитися за гратами на строк до 15 років.

«В одному з сіл району місцевий житель у будинку «колишньої» дружини побачив іншого чоловіка та почав із ним сваритися. Під час словесного конфлікту схопив ножа і наніс опоненту удар в область спини. Внаслідок цього потерпілий упав на підлогу та вже більше не підвівся.

У даний час 49-річному чоловіку оголошено підозру у скоєні злочину, стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді – тримання під вартою», - розповів начальник Знам’янського відділу поліції Ігор Прохніцький.

По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За ці дії зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області