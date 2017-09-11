У Дніпрі затримано підозрюваного у вбивстві 19-річної дівчини

Днями, близько 6-ї години вечора спецлінії 102 надійшов терміновий виклик. Жінка повідомила, що по провулку Преси сталося вбивство.

Патрульний екіпаж негайно прибув за вказаною адресою і виявив труп 19-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Сусіди повідомили, що до цього жахливого злочину може бути причетний колишній співмешканець її матері.

Усім патрульним передали орієнтування щодо підозрюваного. Поліцейські стали оглядати прилеглу територію, показували перехожим фото ймовірного вбивці аби знайти його по гарячим слідам. Один із опитаних вказав на те, що трохи більше півгодини тому, бачив цього чоловіка, та вказав його примети.