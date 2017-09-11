На Харківщині затримано жінку, яка порізала знайомій обличчя

На Харківщині затримано жінку, яка порізала знайомій обличчя

12:40 11.09.2017
На Харківщині затримано жінку, яка порізала знайомій обличчя

Працівники поліції Балаклійщини викрили у скоєнні злочину 37-річну місцеву мешканку.

До чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що до приймального відділення було доставлено 37-річну жительку міста Балаклія з ножовим пораненням обличчя.

Правоохоронці встановили, що пізньої ночі потерпіла розпивала спиртні напої зі своєю товаришкою. Сп’янівши, 37-річна жінка влаштувала сварку, схопила кухонний ніж та порізала обличчя знайомій.

Підозрювана не стала заперечувати своєї провини та зізналася у скоєнні злочину. Що стало причиною конфлікту між жінками, наразі встановлюють правоохоронці.

Слідчим Балаклійського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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