На Харківщині затримано жінку, яка порізала знайомій обличчя

Працівники поліції Балаклійщини викрили у скоєнні злочину 37-річну місцеву мешканку.

До чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що до приймального відділення було доставлено 37-річну жительку міста Балаклія з ножовим пораненням обличчя.

Правоохоронці встановили, що пізньої ночі потерпіла розпивала спиртні напої зі своєю товаришкою. Сп’янівши, 37-річна жінка влаштувала сварку, схопила кухонний ніж та порізала обличчя знайомій.



Підозрювана не стала заперечувати своєї провини та зізналася у скоєнні злочину. Що стало причиною конфлікту між жінками, наразі встановлюють правоохоронці.



Слідчим Балаклійського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

