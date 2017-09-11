Під час ДТП на Львівщині автомобіль збив велосипедиста
Під час ДТП на Львівщині автомобіль збив велосипедиста
Поблизу Львова водій «Фольксвагена» скоїв наїзд на велосипедиста.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 08.32 на вулиці Стефаника у місті Дубляни, Жовківського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 26-річний мешканець Чернівецької області, скоїв зіткнення з велосипедистом, 57-річним жителем Жовківського району.
Внаслідок автопригоди велосипедиста госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин обличчя зліва, забій грудної клітки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області