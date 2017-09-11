У Запоріжжі патрульні затримали п’яну жінку, яка вкрала автомобіль

У Запоріжжі патрульні затримали п’яну жінку, яка вкрала автомобіль

13:20 11.09.2017
У Запоріжжі патрульні затримали п’яну жінку, яка вкрала автомобіль

Напередодні, близько 18:30 години, патрульні отримали інформацію, що на перехресті автодороги Харків-Сімфелополь та вулиці Олексія Поради сталася ДТП, причому один з учасників – автомобіль Ланос синього кольору – з місця пригоди поїхав. На щастя, очевидці запам’ятали державний номер втікача.

В ході розшукових дій інспектори виявили авто з таким номером та пошкодженнями, характерними для ДТП, на вулиці Передатній. За кермом була жінка 1981 року народження. Вона не мала при собі жодних документів та перебувала з ознаками алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння показав результат 2,75 проміле (при допустимій нормі 0,2 проміле). Тож на жінку склали протоколи за ст.130 КУпАП (керування в стані сп'яніння), ст.124 КУпАП (спричинення ДТП) та за ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП). І постанову за ст.126 (керування ТЗ без документів).

Оглянувши автомобіль, патрульні виявили, що спереду та ззаду на ньому встановлені різні номерні знаки. До того ж, замок на водійській двері був з ознаками зламу. Так само, як і замок запалення всередині авто – його ймовірно завели за допомогою викрутки, що лежала поруч на сидінні. З цього приводу водійка нічого конкретного пояснити не змогла, зазначила лише, що взяла авто з автостоянки на вулиці Виробничій.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції для подальшого з’ясування обставин справи.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя

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