У Запоріжжі патрульні затримали п’яну жінку, яка вкрала автомобіль

Напередодні, близько 18:30 години, патрульні отримали інформацію, що на перехресті автодороги Харків-Сімфелополь та вулиці Олексія Поради сталася ДТП, причому один з учасників – автомобіль Ланос синього кольору – з місця пригоди поїхав. На щастя, очевидці запам’ятали державний номер втікача.

В ході розшукових дій інспектори виявили авто з таким номером та пошкодженнями, характерними для ДТП, на вулиці Передатній. За кермом була жінка 1981 року народження. Вона не мала при собі жодних документів та перебувала з ознаками алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння показав результат 2,75 проміле (при допустимій нормі 0,2 проміле). Тож на жінку склали протоколи за ст.130 КУпАП (керування в стані сп'яніння), ст.124 КУпАП (спричинення ДТП) та за ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП). І постанову за ст.126 (керування ТЗ без документів).