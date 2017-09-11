На Луганщині взято під варту підозрюваного у вбивстві матері

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно місцевого мешканця, який вчинив умисне вбивство своєї матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що вдень 04 вересня 2017 року між молодим чоловіком та його матір’ю сталася сварка, в ході якої син заподіяв жінці тілесні ушкодження, від яких вона померла.

Наступного дня чоловіка було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Натепер йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області