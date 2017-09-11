На Луганщині правоохоронця судитимуть за побиття людини

Слідчими прокуратури Луганської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно поліцейського одного з відділень взводу конвойної служби ізолятора тимчасового тримання ГУНП України в Луганській області, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 122 КК України, а саме заподіяв умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров’я.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітник поліції, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, умисно та протиправно, наніс громадянину України тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, що викликали тривалий розлад здоров’я останнього.

Так, своїми протиправними діями поліцейський не просто наніс тілесні ушкодження потерпілому, а порушив Закон України «Про Національну поліцію», згідно з яким основними завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також протидії злочинності, та Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України, який зобов’язує працівників правоохоронних органів захищати і охороняти від протиправних посягань життя, здоров’я, права та свободи громадян, поважати людську гідність, дотримуватися норм професійної та службової етики, тощо.

Натепер обвинувальний акт стосовно вказаного поліцейського, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 122 КК України, направлено до суду.

Санкція ч. 1 ст. 122 КК України передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області