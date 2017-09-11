На Донеччині чоловіка та жінку засуджено за підроблення документів

Великоновосілківський районний суд визнав двох мешканців с. Велика Новосілка винними у підробленні документів, на підставі яких здійснювалась незаконна реєстрація псевдопереселенців.

Під час судових слухань встановлено, що у грудні 2016 року 30-річна місцева мешканка збирала заяви від людей, які нібито проживають на тимчасово непідконтрольній Україні території та мають бажання зареєструватися у Великоновосілківському районі. Підробивши записи про згоду власників домоволодінь, їх анкетні і паспортні дані, засуджена передавала підроблені документи 28-річному спеціалісту відділу реєстрації Великоновосілківської селищної ради, який на їх підставі реєстрував місця проживання осіб та вносив відповідні дані до автоматизованої системи «Реєстр територіальної громади».

За період з вересня по грудень 2016 року посадовець встиг незаконно зареєструвати близько 30 «переселенців», 10 з яких - за сприяння вказаної жінки.

Суд, врахувавши всі докази, надані прокурором Великоновосілківського відділу Красноармійської місцевої прокуратури, що підтримував публічне обвинувачення у процесі, визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого чч.1,3,4 ст.358 (підроблення документів, використання підроблених документів) КК України, та засудив до 1 року і 6 місяців позбавлення волі з іспитовим строком один рік та штрафу у сумі 680 гривень.

Посадовця визнано винним за ч.ч.1,3 ст. 362 та ч.1 ст.366 КК України, тобто у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Вироком суду чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки з позбавленням права обіймати посади у сфері державного управління строком на 2 роки та штрафу у сумі 17 000 гривень.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області