На Харківщині судитимуть розбещувача 5-річної дитини

На Харківщині судитимуть розбещувача 5-річної дитини

13:42 11.09.2017
На Харківщині судитимуть розбещувача 5-річної дитини
Дергачівська місцева прокуратура направила до районного суду обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця с. Цупівка, який підозрюється у розбещенні 5-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).
За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Пісоцького, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні поточного року підозрюваний у стані алкогольного сп'яніння сидів на лавочці біля будинку. Повз нього на велосипеді проїжджала 5-річна дівчинка. Він зупинив її, зняв з велосипеда, посадив до себе на коліна, став роздягати та торкатися дитини.
 
Це випадково побачила сусідка, яка вийшла з двору на вулицю. Вона зупинила чоловіка та повідомила про те, що сталося, маму дівчинки. Затримали зловмисника того ж вечора.
 
На вимогу прокуратури наразі підозрюваний перебуває під вартою.
 
Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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