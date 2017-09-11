Обставини смертельної ДТП розслідує поліція Закарпатської області

За фактом аварії у селі Сюрте Ужгородського району, у якій загинула людина, правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Вночі, 11 вересня, на лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги. Йшлося про наїзд на пішохода у селі Сюрте, що на Ужгородщині.



Слідчо-оперативна група, що прибула на місце автопригоди, встановила її попередні обставини. Як з’ясували слідчі, 32-річний мешканець Чопа, перебуваючи за кермом автомобіля «Volkswagen LT», здійснив наїзд на 46-річну мешканку села Ратівці, яка рухалася по проїжджій частині дороги.



Внаслідок ДТП, пішохід померла на місці аварії. За результатами медосвідчення на вміст алкоголю в крові, водій був тверезий. За даним фактом поліція розпочала слідство.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

