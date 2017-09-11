Жителя Харківської області підозрюють у кривавій різанині

Мешканцю міста Первомайський повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До Первомайської центральної районної лікарні звернувся 32-річний мешканець міста Первомайський з колото-різаним пораненням грудної клітини.

По приїзду на місце події встановлено, що 32-річний потерпілий, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, зайшов у гості до свого знайомого - 38-річного мешканця міста Первомайський.

Той мешкав зі своєю 30-річною співмешканкою. Він також був у стані алкогольного сп'яніння. Раптом між чоловіками спалахнула сварка на грунті ревнощів та господар помешкання наніс гостю удар ножем у область грудної клітини після, чого потерпілий самостійно звернувся до Первомайської лікарні.

38-річного чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України.

З місця події вилучені речові докази.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

