На Харківщині неповнолітнього хлопця підло поранили з пневматичної зброї

Інформація про подію надійшла до Лозівського відділу поліції вчора о 15:14.

При виїзді на місце події працівниками поліції було встановлено, що 14-річний хлопчик проходив біля будинку № 32, розташованого на території 3-го мікрорайону м. Лозова, та невідома особа з вікна квартири на 7-му поверсі вказаного будинку, з невстановлених причин здійснила постріл з пневматичної зброї у спину потерпілому.

Хлопчика було доставлено до лікарні. На даний час стан його здоров’я задовільний.



Працівниками відділу поліції у скоєнні вказаного кримінального правопорушення був викритий непрацюючий 37-річний мешканець м. Лозова. Чоловік з вікна власної квартири, розташованої на 7-му поверсі, здійснив постріл з пневматичної рушниці та влучив у спину неповнолітньому.



Речові докази вилучені. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу до зловмисника.



Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

