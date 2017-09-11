На Черкащині грабіжника засуджено за спробу підірвати банкомат

Вироком Черкаського районного суду від 07.09.2017 до покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено жителя м. Сміла, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 (замах на крадіжку в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Слідством установлено, що непрацюючий місцевий житель, 1982 року народження, 05.07.2016, перебуваючи біля приміщення магазину в м. Сміла, застосувавши вибухову речовину - тротил, повністю пошкодив банкомат одного з акціонерних банків, вмонтований в фасадну стіну вказаного магазину, але грошовими коштами в сумі більш як 400 тис. грн. не заволодів, оскільки сейф банкомату не відчинився.Крім того, у зловмисника при собі, а також за місцем його проживання, виявлено та вилучено дві шашки тротилу, які він незаконно придбав, носив та зберігав.

Неспростовні докази вини обвинуваченого у скоєних злочинах доведено в суді прокурором Смілянської місцевої прокуратури. На цей час вирок суду не вступив в законну силу та вивчається прокуратурою на предмет його законності.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області