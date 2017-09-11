У Чернівцях поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

У Чернівцях поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

17:30 11.09.2017
У Чернівцях поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

До Садгірського відділення поліції звернулася 28-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що в маршрутному автобусі з її жіночої сумочки викрали грошові кошти в сумі 2500 гривень.

Завдяки професійним діям працівників Управління карного розшуку та Садгірського відділення поліції зловмисника вдалося впіймати. Ним виявився 41-річний житель Чернівців. Слідчі вилучили у крадія викрадені ним гроші та повернули власниці.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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