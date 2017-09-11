В Одесі правоохоронці встановлюють обставини самогубства студента

18-річний студент покінчив життя самогубством, випавши з вікна дев’ятого поверху приміщення навчального корпусу одного з місцевих університетів.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що з вікна приміщення навчального корпусу одного з місцевих вишів випав студент.

Для детального встановлення всіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Проведеними першочерговими заходами працівники поліції з’ясували, що юнак вирішив таким чином звести рахунки з життям. При цьому померлий залишив при собі кілька передсмертних записок.

На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять подальшу перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області