Київська поліція розкрила скоєне ще у 2013-му році вбивство

Подія сталася чотири роки тому влітку на території Подільського району. Тоді попередньо було відомо, що у результаті конфлікту зловмисник наніс перехожому ножове поранення, яке виявилося смертельним. Весь цей час правопорушник намагався уникнути відповідальності. Тепер же йому доведеться відповісти за скоєне.

Чотири роки тому в липні близько півночі правоохоронці отримали повідомлення від лікарів, котрі констатували на вулиці Василя Порика смерть людини. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка задокументувала подію.

Зі слів дружини потерпілого стало відомо: того вечора вона зі своїм чоловіком доволі голосно "з'ясовувала стосунки". Нібито він докоряв їй зловживанням спиртним та неналежним доглядом за собакою.

Саме у цей момент у сварку втрутився випадковий перехожий. Спочатку він запропонував подружжю спокійно припинити баталії. Потім чоловіки відійшли у сторону поговорити. А невдовзі жінка виявила свого чоловіка на землі з пораненням грудної клітини.

Коли прибули медики, потерпілий вже помер. Інших свідків та очевидців вбивства, які б детально розповіли про інцидент, на місці злочину не було.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом умисного вбивства та розпочали комплекс оперативних заходів для встановлення та затримання особи підозрюваного.

У результаті проведення розшукових заходів кілька днів тому співробітники карного розшуку Подільського управління поліції викрили та затримали 55-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину. Він ніде не працює, раніше не судимий громадянин, який у скоєному зізнався.

Йому було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На цей час у рамках кримінального провадження триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві