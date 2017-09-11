У Запоріжжі під час пожежі трагічно загинула людина

О 06:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території приватного домоволодіння по вул. Ліснича на о. Хортиця м. Запоріжжя.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що у літній кухні горіли домашні речі на площі 12 кв.м.

Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, сусіди побачили дим з господарчої споруди. Люди зайшли у задимлене приміщення, побачили тіло чоловіка без ознак життя та винесли його на подвір’я. Загиблим виявися 61-річний син господарки домоволодіння. До приїзду підрозділів ДСНС сусіди намагалися самостійно загасити полум’я.

О 07:11 вогнеборці локалізували займання, о 07:55 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного загорання.

Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

ГУ ДСНС залучалися 2 одиниць техніки та 8 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області