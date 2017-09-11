У Чернігові в одному з підвалів знайдено тіло жінки, - ДСНС

У Чернігові в одному з підвалів знайдено тіло жінки, - ДСНС

15:40 11.09.2017
У Чернігові в одному з підвалів знайдено тіло жінки, - ДСНС

Напередодні о 22:28 у Чернігові до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області від чергового Чернігівського відділу Національної поліції надійшло повідомлення про те, що у комунікаційному колодязі підвального приміщення 9-поверхового житлового будинку, що на просп. Миру 255 А, було виявлено тіло жіночої статі.

На місце події прибули фахівці Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Чернігівській області.

Тіло загиблої з глибини близько 2,5 метрів дістали за допомогою рятувальної мотузки та передали правоохоронцям.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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