У Чернігові в одному з підвалів знайдено тіло жінки, - ДСНС
У Чернігові в одному з підвалів знайдено тіло жінки, - ДСНС
Напередодні о 22:28 у Чернігові до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області від чергового Чернігівського відділу Національної поліції надійшло повідомлення про те, що у комунікаційному колодязі підвального приміщення 9-поверхового житлового будинку, що на просп. Миру 255 А, було виявлено тіло жіночої статі.
На місце події прибули фахівці Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Чернігівській області.
Тіло загиблої з глибини близько 2,5 метрів дістали за допомогою рятувальної мотузки та передали правоохоронцям.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області