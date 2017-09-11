На Київщині дві жінки були затримані за збут важких наркотиків

У Білій Церкві співробітники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини спільно з Білоцерківськими слідчими успішно провели спецоперацію - затримали жінок ромської національності, які збували на території області особливо небезпечні наркотичні засоби «опій ацетильований» та «метадон».

Розповсюджували їх методом «закладок». За попередньою домовленістю з покупцями, залишали наркотики в обумовлених місцях – на територіях шкіл, сходових клітинах багатоповерхівок, в парканах приватних будинків і отримували за них оплату на банківські картки.

Начальник Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Київщини Кирилл Самойленко повідомив, що для документування злочинної діяльності групи дилерів співробітники ввіреного йому підрозділу провели комплекс оперативних комбінацій. Загалом здійснили 4 оперативні закупівлі.

Під час 3-х санкціонованих обшуків у домоволодіннях підозрюваних виявили та вилучили розфасовані та готові для продажу 50 г метадону та 300 мл опію, на суму понад 300 тисяч гривень за цінами "чорного ринку". Також вилучили банківські картки та мобільні телефони, за допомогою яких підтримувався зв'язок із клієнтами.

32-річна та 41-річна зловмисниці затримані у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщені в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Жінкам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області