На Хмельниччині поліцейські затримали жорстокого кривдника пенсіонера

Подія сталася днями у селі Вільхівці Чемеровецького району. 23-річний зловмисник побив пенсіонера палкою і відібрав у нього 2,5 тисячі гривень, після чого одразу ж залишив село і поїхав до обласного центру, де його того ж дня затримали працівники поліції.

Серед ночі пенсіонер почув, що надворі сильно гавкає собака, тож взяв «на озброєння» віник і вирішив подивитися, що там діється. Коли вийшов на вулицю, на потерпілого з дерев’яною палкою накинувся розбійник — побив беззахисного дідуся і почав душити, вимагаючи гроші. Рятуючи життя, пенсіонер виніс зловмиснику 2,5 тисячі гривень. Забравши гроші, той пішов геть.



Розбійником виявився 23-річний житель цього ж села, який раніше вже притягувався до відповідальності за майнові злочини. Нещодавно він скоїв ще ряд крадіжок мобільних телефонів та незаконно заволодів автомобілем односельця, після чого зник у невідомому напрямку. Рецидивіста оголосили у розшук. І ось тепер він знову об’явився у селі та скоїв розбійний напад на пенсіонера.



Вранці про те, що сталося, до поліції повідомила дочка потерпілого. У ході проведених оперативно-розшукових заходів цього ж дня поліцейські затримали зловмисника у Хмельницькому.



На період досудового розслідування суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тепер чоловікові доведеться відповідати перед законом за ч. 1 та ч. 2 ст. 185 «Крадіжка», ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» та ч. 1 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. За вчинені злочини зловмиснику може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

