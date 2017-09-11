На Вінниччині знешкоджено банду торгівців зброєю та наркотиками

Прокуратурою Вінницької області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи, яка контрабандним шляхом переміщала в Україну та збувала автоматичну зброю, боєприпаси, наркотичні та психотропні речовини.

За результатами проведення на території Закарпатської області спланованої прокуратурою Вінницької області та службою безпеки Вінницької області спецоперації із знешкодження транснаціонального контрабандного каналу, вилучено 3 автоматичні пістолета Grand Power з глушником, пістолети «VZOR 70» та «VZOR 50», 4 пістолети-кулемети моделі Scorpion та понад 600 боєприпасів до них, крім того вилучено понад 250 грам кокаїну та понад 40 грам психотропної речовини метамфетамін.

В ході розслідування встановлено, що вказані злочини вчинялись організованою злочинною групою.

Наразі троє обвинувачених знаходяться під вартою.

Покарання за вчинені злочини, яке встановлено Кримінальним Кодексом України, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області