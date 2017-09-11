У Бердичеві судитимуть дівчину, яка замовила вбивство свого батька

Бердичівською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом скоєння замовного вбивства з корисливих мотивів, що сталося у м. Бердичеві.

Установлено, що несприйняття батьківських зауважень та настанов щодо своєї поведінки призвели до виникнення неприязних стосунків між донькою та батьком.

Бердичівлянка, яка навчалася в одному з престижних київських університетів, вирішила, що і в подальшому не потребує ні батьківських настанов, ні самого батька взагалі. А тому особисто взялася за організацію свого злочинного умислу - вбивства батька.

Для реалізації скоєння злочину 21-річна студентка залучила свого знайомого, 19-річного жителя м.Бердичева. З ним розробили план та уклали між собою угоду: хлопець зобов'язався позбавити життя батька дівчини, за що мав одержати від замовниці винагороду, розмір якої попередньо не визначили.

Діючи за заздалегідь розробленим планом, дівчина по мобільному телефону подзвонила батькові та, під приводом передати належні їй речі, попросила його увечері вийти з будинку та передати її знайомому валізу з речами. Після цієї телефонної розмови вона повідомила свого спільника про час та місце зустрічі із батьком. Коли чоловік виніс речі, хлопець накинувся на нього та завдав тяжких тілесних ушкоджень, від яких потерпілий помер у реанімаційному відділенні міської лікарні, не приходячи до свідомості.

Такі умисні дії замовниці вбивства кваліфіковано за ч.3 ст.27, п.11 ч.2 ст.115, п.12 ч.2 ст.115 КК України (організація вбивства, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб), а злочинні дії виконавця кваліфіковано за ч.2 ст.27, п.6 ч.2 ст.115, п.11 ч.2 ст.115, п.12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство , з корисливих мотивів, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб).

На даний час обвинувальний у кримінальному провадженні направлено для розгляду до Бердичівського міськрайонного суду.

Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме Бердичівська місцева прокуратура

За вчинений злочин передбачено покарання - позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області