На Волині позашляховик під час ДТП тяжко травмував дитину

На Волині позашляховик під час ДТП тяжко травмував дитину

21:30 11.09.2017
На Волині позашляховик під час ДТП тяжко травмував дитину

На вулиці в селі Дубове Ковельського району автомобіль «Honda Shuttle» допустив наїзд на дитину. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліція розпочала досудове розслідування. 

За кермом автомобіля перебував 38-річний лучанин. Водій допустив наїзд на малолітню жительку села Дубове, яка раптово вибігла на проїжджу частину. Дитині менше 2 років.

Внаслідок автопригоди дівчинка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

 

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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