У Запоріжжі патрульний поліцейський застрелив скажену лисицю

Близько 14:45 години екіпаж отримав звернення інформаційного характеру про те, що на територію приватного будинку на вулиці Зачиняєва забігла скажена лисиця та кидається на людей.

Інспектори терміново вирушили на виклик. По приїзду патрульних інформація підтвердилася. Громадяни повідомили, що тварина з явними ознаками сказу покусала собак і кидається на людей.

У зв’язку з тим, що лисиця поводилася агресивно та загрожувала життю і здоров’ю громадян, патрульні прийняли рішення згідно п.13 ст.46 Закону України «Про Національну поліцію» використати табельну вогнепальну зброю для знешкодження тварини.

Через те, що лисиця сховалася під господарчу будівлю, для її знешкодження інспектору знадобилося три постріли. Коли полісмени впевнилися, що небезпеку усунуто, на місце викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя

