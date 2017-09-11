На Донеччині вантажний потяг тяжко травмував дитину

Близько восьмої години вечора до Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення від 31 – річного чоловіка, який повідомив, що став свідком того, як на залізничній станції електровозом був травмований хлопчик.

При виїзді на місце події поліцейські встановили особу потерпілого. Ним виявився житель селища Билбасівка 2005 року народження, який проживає неподалік від міста трагедії.

Лікарі діагностували у дитини чисельні травми голови. Зараз хлопчик знаходиться в реанімації в непритомному стані.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області