На Закарпатті СБУ затримала чиновника Держархбудінспекції на хабарі
На Закарпатті СБУ затримала чиновника Держархбудінспекції на хабарі
Одного з інспекторів відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області та його посередника викрили на хабарі співробітники СБУ разом з прокуратурою.
Посадовець вимагав через свого спільника хабар у розмірі 4,5 тисячі доларів США від місцевого підприємця за видачу декларації для будівництва комерційного об’єкта в Ужгороді.
Посередника затримано «на гарячому» під час отримання частини хабара, неподалік на вулиці правоохоронці затримали й інспектора, який був ініціатором вимагання грошей.
Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.14-ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення підозри обом зловмисникам.
За матеріалами прес-центру СБУ