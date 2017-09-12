На Закарпатті СБУ затримала чиновника Держархбудінспекції на хабарі

Одного з інспекторів відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області та його посередника викрили на хабарі співробітники СБУ разом з прокуратурою.

Посадовець вимагав через свого спільника хабар у розмірі 4,5 тисячі доларів США від місцевого підприємця за видачу декларації для будівництва комерційного об’єкта в Ужгороді.

Посередника затримано «на гарячому» під час отримання частини хабара, неподалік на вулиці правоохоронці затримали й інспектора, який був ініціатором вимагання грошей.

Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.14-ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення підозри обом зловмисникам.

За матеріалами прес-центру СБУ