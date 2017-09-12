СБУ затримала на хабарі керівника управління Одеської обладміністрації

Співробітники Служби безпеки України спільно з обласною прокуратурою викрили на хабарі керівника одного з управлінь Одеської облдержадміністрації.

Правоохоронці встановили, що чиновник систематично вимагав гроші від місцевих спортсменів за отримання спортивних розрядів. «Вартість послуги» становила від сотень до кількох тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали здирника під час отримання частини хабара у розмірі двох тисяч доларів США.

Раніше співробітники спецслужби зафіксували інші факти вимагання і отримання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ